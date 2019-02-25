В Омске 7-летний мальчик зверски избил младшую сестру

В Омске госпитализировали четырехлетнюю девочку с травмами на теле. Выяснилось, что ее избил старший брат.
7-летний мальчик наносил родственнице побои руками и деревянной скалкой, пока их мать была на работе. Девочку госпитализировали, ей пришлось удалить селезенку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает gorod55.ru.
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