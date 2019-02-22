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Регионы

В Татарстане рядом со сгоревшей машиной нашли застреленного мужчину

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Под Казанью брат пропавшего без вести 32-летнего жителя города обнаружил его сгоревшую машину, а в 300 метрах от остова автомобиля – его тело с огнестрельным ранением головы, передает портал inkazan.ru. По факту произошедшего проводится проверка. Рассматриваются все версии произошедшего. Сообщается, что в руке погибший сжимал травматический пистолет, переделанный под боевой.

22 февраля 2019, 12:22

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