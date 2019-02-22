В Татарстане рядом со сгоревшей машиной нашли застреленного мужчину

Под Казанью брат пропавшего без вести 32-летнего жителя города обнаружил его сгоревшую машину, а в 300 метрах от остова автомобиля – его тело с огнестрельным ранением головы, передает портал inkazan.ru. По факту произошедшего проводится проверка. Рассматриваются все версии произошедшего. Сообщается, что в руке погибший сжимал травматический пистолет, переделанный под боевой.