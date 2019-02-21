В Нижнем Тагиле неизвестный жестоко изнасиловал девушку в парке

Неизвестный мужчина напал на жительницу Нижнего Тагила в городском парке, девушка шла на работу в 5 утра. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.

Злоумышленник воспользовался отсутствием свидетелей и напал на девушку, приказал ей отдать все ценное, а потом изнасиловал. После мужчина пригрозил, что расправится с пострадавшей, если она заявит в полицию. Добравшись до работы девушка все-таки обратилась к правоохранителям.