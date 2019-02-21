В Новокузнецке рэпер избил и ограбил назойливых фанатов

В Новокузнецке полиция задержала местного рэп-исполнителя, который избил двух своих фанатов, а затем отобрал у них мобильные телефоны и две тысячи рублей, передает Пятый канал. Музыкант сознался в содеянном. Он объяснил, что таким образом хотел наказать молодых людей за назойливость. Те, по его словам, хотели лично пообщаться с ним после концерта. В отношении рэпера возбуждены два уголовных дела по статье "Грабеж".