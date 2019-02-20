Тагильчанин убил возлюбленную и спрятал ее тело в диван

Тагильчанину задушил возлюбленную и спрятал ее тело в диван. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
На шее погибшей были обнаружены полосовидные ссадины. 25-летний мужчина задушил избранницу на почве ревности во время празднования своего дня рождения. После этого он спрятал труп в диван и покинул квартиру. Уголовное дело в отношении тагильчанина передано в суд, передает tagilcity.ru.
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