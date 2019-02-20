Жители Приморья окунали избитого школьника головой в унитаз

В Приморском крае недовольные родители решили жестоко проучить агрессивного одноклассника своих детей. Местные жители утверждали, что школьник систематически издевался над сверстниками.
Недовольные родители затащили ребенка в туалет, где макнули его головой в унитаз, после чего жестоко избили. На данную историю обратили внимание прокуратура и департамент образования Приморья, передает "Экспресс газета".
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