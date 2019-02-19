Под Москвой ученики устроившие драку ученики проломили стену в школе

Ученики общеобразовательной школы № 3 в Щелково затеяли драку, в результате которой была повреждена стена здания. Администрация муниципалитета организовала проверку по данному факту.

Ученики обнародовали в Сети видео, на котором виден нанесенный школе урон. Известно, один из учеников толкнул другого в стену, в результате чего образовалась такая трещина. Сейчас ведутся поиски виновных, передает сайт "Подмосковье сегодня".