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Регионы

В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий

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Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с оружием, пишет ТАСС.

Уточняется, что во время разбора пулеметной установки сработал спуск, пуля попала 34-летнему контрактнику в голову. Мужчину экстренно доставили в больницу, где он вскоре скончался.


25 декабря 2019, 21:50

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