На выборах главы Абакана побеждает кандидат от "ЕР"

Представитель "Единой России" Алексей Лемин одерживает победу на выборах главы столицы Хакасии. По предварительным данным местного избиркома, за единоросса проголосовали более 87% пришедших на участки.



Результаты голосования прокомментировал секретарь хакасского отделения "ЕР" Сергей Можаров. По его словам, выдвижение Алексея Лемина было верным решением. "Мы выбрали человека, знающего Абакан, имеющего опыт работы", – сказал единоросс.



ПО ТЕМЕ В "ЕР" рассказали о явке на выборах главы Абакана

Можаров назвал Лемина достойным руководителем, который будет работать на благо города и его жителей. "В его победе мы были уверены изначально", – подчеркнул глава регионального отделения "ЕР".

Выборы главы Абакана прошли в непростой ситуации: в прошлом году погиб мэр Николай Булакин. Эта трагедия никогда не забудется, но необходимо жить дальше, подчеркнул Можаров.

"Победа Алексея Лемина с многократным преимуществом говорит сама за себя. Жители поддержали именно того кандидата, которому доверяют, того, кто может выполнять взятые обязательства", – сказал партиец.

После объявления предварительных итогов Лемин поделился планами на посту главы столицы Хакасии. Он напомнил, что 24 декабря городской бюджет на три года будет принят в окончательном чтении. Кроме того, продолжится реализация плана развития Абакана до 2030 года.

"До конца года остается еще очень много забот. Например, нужно завершить работы на объектах, финансирование которых проходит в рамках национальных проектов", – подчеркнул Лемин.

Выборы мэра хакасской столицы прошли в воскресенье, 22 декабря. Явка составила 23,21%. Свои голоса отдали более 30 тысяч горожан. Согласно предварительным результатам, представителя "Единой России" поддержали 87,14% избирателей.

Серьезных нарушений зарегистрировано не было. Участки работали в штатном режиме.