Пьяный дебошир избил врача в Петербурге

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина жестоко избил врача. Пострадавшего доставили в больницу с травмами.
Инцидент произошел в минувший четверг, 28 ноября, недалеко от жилого дома на набережной канала Грибоедова. Пьяный местный житель набросился с кулаками на фельдшера скорой помощи, который приехал на вызов. Обоих отвезли в больницу, передает "Фонтанка.ру".
По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Нападавший находится под охраной полицейских, сообщает телеканал "360".
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