В Воркуте енот вылез из вентиляции в одну из квартир жилого дома

В Воркуте енот вылез из вентиляции в одну из квартир многоэтажки. Зверек уже неделю скитается по коммуникациям.
По данным телеграм-канала "Hue", енота кормят и поят, но дома пока не предоставили. Уточняется, что на территории России еноты распространены в основном на Северном Кавказе. Но как он оказался в Коми? Видимо, просто от кого-то сбежал.
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