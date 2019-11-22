Во Владивостоке женщина выбросила в окно младенца

Во Владивостоке мать выбросила в окно своего малыша. Ребенок скончался от полученных травм.
По данным телеграм-канала Hue, младенец упал с восьмого этажа. Подозреваемую в совершении преступления уже задержали. Ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
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