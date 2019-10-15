"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)

Водитель оказался не тем человеком, который был отмечен в заказе. Когда девушка поинтересовалась, почему он работает под чужими данными, возник конфликт. В итоге таксист вытолкал пассажиров из автомобиля, решив не церемониться даже с двухлетним мальчиком.
На кадрах видно, как мужчина открывает заднюю дверь и вышвыривает клиентов. Молодая мать кричит: "Не трогайте ребенка!", однако водитель не реагирует. Как сообщает телеканал "360", денег он не взял, но ударил девушку по голове. Вспыльчивому таксисту грозит административное наказание.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Привередливый муж
Самая любимая советская комедия в США
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Ваше отношение к многоженству
Давайте поиграем!
Беременна в 17
Что нас ждет в 2020?