В Сочи шторм разрушил целую набережную

В Сочи шторм разрушил Имеритинскую набережную. Ее состояние на данный момент оставляет желать лучшего.
Местные жителя публикуют в Сети видео после шторма. На опубликованных кадрах видно, что плитка на набережной частично разрушена, передает Telegram-канал Hue.
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