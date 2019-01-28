Врач из Свердловской области пробила пациенту пищевод

В Камышлове Свердловской области врач анестезиолог-реаниматолог предстала перед судом за причинения тяжкого вреда пациенту. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.
По информации следствия, в ходе операции врач не учла все факторы и повредила пациентке пищевод интубационной трубкой. Своей вины врач не признала, но суд посчитал ее виновной и назначил два года ограничения свободы.
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