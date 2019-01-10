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Регионы

Ижевчанин заработал миллион на продаже наркотиков

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По подозрению в незаконном сбыте наркотиков задержали 39-летнего ижевчанина. В квартире и на садовом участке задержанного полицейские обнаружили оборудование, предназначенное для выращивания конопли.

По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждены уголовные дела. Кроме того, мужчине удалось заработать и легализовать более миллиона рублей, пишет udm-info.ru.

10 января 2019, 20:31

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