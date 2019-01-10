Ижевчанин заработал миллион на продаже наркотиков

По подозрению в незаконном сбыте наркотиков задержали 39-летнего ижевчанина. В квартире и на садовом участке задержанного полицейские обнаружили оборудование, предназначенное для выращивания конопли.
По фактам покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждены уголовные дела. Кроме того, мужчине удалось заработать и легализовать более миллиона рублей, пишет udm-info.ru.
Тайное стало явью
Вакханалии магов и чародеев пришел конец
Артистка дала откровенное интервью
Вокалист публично унизил поклонницу