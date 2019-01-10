Упомянутый на пресс-конференции Путина ребенок умер от рака

В ночь на 10 января в больнице в Иркутской области от рака умер трехлетний мальчик, историю которого рассказали на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Похоронить ребенка помогут местные власти.

"Конечно, при необходимости мы окажем семье помощь – как материальную, так и организационную", – цитирует телеканал "360" мэра города Черемхово Вадима Семенова. Он отметил, что пока родственники мальчика не обращались ни с какими просьбами – матери ребенка надо дать время, чтобы прийти в себя после произошедшего.