В Кургане начали массово закрываться магазины

В Кургане за последнее время закрылись множество магазинов. Эксперты заявили, что за последние несколько лет средняя ставка аренды коммерческой недвижимости сократилась вдвое.

Экономисты объяснили, что объем розничной торговли в Кургане остается на прежнем уровне в течении долгого времени. Более того, предприниматели вынуждены уезжать в другие регионы, передает nashgorod.ru.