Житель Башкирии зверски убил друга отверткой

Житель Башкирии обнаружил тело 68-летнего знакомого с множественными колотыми ранами. Сообщается, что мужчина был убит в результате бытового конфликта.
По предварительным данным, двое мужчин 58 и 68 лет распивали алкоголь во дворе, пишет mkset.ru. В ходе возникшей ссоры подозреваемый схватил отвертку и нанес множественные удары в шею потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Преступника задержали по горячим следам.
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