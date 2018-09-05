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На Урале кот задушил младенца

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В Челябинской области в одном из частных домов скончался месячный ребенок. Родственники малыша полагают, что причиной смерти могло стать удушье.

На лицо ребенка якобы села кошка, передает сайт "Комсомольская правда". Тело малыша без видимых признаков насильственной смерти обнаружила мать. К ребенку запрыгнула кошка и, по предварительным данным, могла сесть ему на лицо. Когда женщина прогнала животное, было слишком поздно – малыш задохнулся. По факту гибели мальчика следственными органами региона проводится проверка, пишет Ura.ru.

5 сентября 2018, 16:58

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