В Казани сотрудник ОМОНа выбросил из окна студентку

На козырьке жилого дома на улице Космонавтов в Казани было обнаружено тело 21-летней девушки, передает портал inkazan.ru. В тот же день был задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний сотрудник ОМОНа, проживающий в этом доме. Росгвардеец сознался в совершении преступления. Он рассказал, что выбросил студентку из окна из-за ревности. Сообщается, что во время задержания он был пьян.