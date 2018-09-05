В Тюмени беременная пациентка украла телефон у гинеколога

Полиция Тюмени возбудила уголовное дело по статье "Кража" в отношении 20-летней беременной местной жительницы, сообщает портал nashgorod.ru. Девушка была на приеме у специалиста, когда заметила на столе врача мобильный телефон. Дождавшись, когда гинеколог выйдет, она похитила устройство и сбежала.
Злоумышленницу нашли. Она пояснила, что пошла на воровство из-за нехватки денег, а телефон сдала в комиссионный магазин. Имущество было изъято и возвращено законному владельцу.
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