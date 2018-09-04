В исправительной колонии на Урале произошел пожар

На территории исправительной колонии №47 в городе Каменске-Уральском Свердловской области произошел пожар, передает Ura.ru. Вспыхнула кровля в помещении пекарни, где находились 15 осужденных. Все они были эвакуированы.

Пожар ликвидировали. В результате никто не пострадал. "Обстановка стабильная, контролируемая – это точно не бунт и не акции протеста", – сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.