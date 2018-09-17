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Понедельник 17 сентября
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В Кургане пьяный пассажир бросился на полицейских с топором

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Камеры наблюдения сняли на видео нападение пьяного пассажира на сотрудников полиции, передает Life.ru. Мужчину задержали на вокзале в Кургане за появление в общественном месте в пьяном виде.

Во время составления протокола он достал из топора рюкзак и бросился на правоохранителей. Те успели оперативно скрутить дебошира, не дав никому причинить вред. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза насилием в отношении работника правоохранительного органа".

17 сентября 2018, 10:27

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