33-летний россиянин изнасиловал падчерицу

В Удмуртии 33-летний мужчина надругался над дочкой сожительницы. Как установили правоохранители, инцидент произошел в 2017 году, передает udm-info.ru.

После развода мужчина продолжал жить с бывшей супругой и тремя детьми, один из которых – 10-летняя девочка приходилась ему падчерицей. В один из дней перебрав спиртного мужчина изнасиловал девочку. Позже он еще дважды пытался повторить преступление, однако вмешалась мать потерпевшей. Женщина отправила девочку жить к родственнице. Лишь через год родительница сообщила о произошедшем полиции.