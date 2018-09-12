Беременная россиянка зарезала мужчину ради 12 тысяч рублей

В Омске беременная 26-летняя девушка и два ее приятеля зарезали мужчину. Преступники позарились на 12 тысяч рублей, передает gorod55.ru.

Как установили следователи, злоумышленники заметили, как мужчина сдал в ломбард вещи, выручив за них 12 тысяч рублей, выследили его и напали во дворе одного из домов. Беременная ударила мужчину ножом, а ее приятели отобрали у него деньги. Умирающего мужчину нашли прохожие. Он был госпитализирован, но скончался в больнице.