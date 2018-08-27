Невезучий уралец сжег три машины

На Интернациональной улице в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры были подожжены три автомобиля – ГАЗ-3110, ГАЗ-31105 и Nissan, передает URA.Ru. По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Мужчина объяснил, что поводом для преступления послужило то, что он проиграл в лотерею 15 тысяч рублей. Поджогом он хотел избавиться от негативных эмоций. К тому же подозреваемый был пьян. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
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