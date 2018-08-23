Капитан Христос спас двух россиян из воды

Трагедией едва не закончилась идея семейной пары из Новороссийска отправиться рыбачить на новенькой резиновой лодке. Суденышко унесло в открытое море, где россияне на протяжении пяти дней без еды и воды боролись за выживание и пытались привлечь внимание проходивших мимо кораблей. Обратил внимание на терпящих бедствие людей экипаж судна "Крити Рок" и капитан Христос Константинидис, передает Life.ru. Он поднял семейную пару на борт. "Экипаж, хоть и разношёрстный (филиппинцы, греки, русский, румын), оказался просто золотым. Так, мы нашли новых друзей и очень ждём их после рейса к нам в гости", – призналась спасенная.