Грабящий ювелирный магазин муравей попал на видео

В Сети опубликовано видео, на котором муравей пытается стащить из ювелирного магазина маленький бриллиант. Насекомое действовало крайне профессионально.
Муравей со знанием дела толкал ценный камень впереди себя. При этом он избегал опасности в виде кучи бумаг, канцелярской резинки и скотча, наклеенного на край стола, передает телеканал "360".
ANT Stealing Diamond— David J (@daviditengineer) 10 августа 2018 г.
'கண் அசந்தால் வைரத்தையும் தூக்குவோம்' pic.twitter.com/L534W7iP25
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