При пожаре под Волгоградом погибла 75-летняя пенсионерка

На Почтовой улице в станице Суводской Дубовского района Волгоградской области загорелся частный дом площадью 32 квадратных метра, сообщает портал novostivolgograda.ru. На борьбу с огнем прибыли пожарные из поселка Горный Балыкей. Они ликвидировали возгорание за 15 минут.

На месте происшествия было обнаружено тело 75-летней женщины. Ее 81-летний супруг пострадал при пожаре и был доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.

