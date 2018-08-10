В Нижнем Тагиле сожгли две машины

В ночь на 10 августа на парковке возле одного из домов на улице Дружинина в Нижнем Тагиле сгорели автомобили Toyota Land Cruiser и Hyundai Tucson, сообщает портал tagilcity.ru. У стоявшего рядом Hyundai ix35 огонь повредил лакокрасочное покрытие.

Причиной случившегося называют поджог. Автомобиль Toyota принадлежал бывшему директору "Тагил-ТВ" Александру Соловьеву. По факту произошедшего проводится расследование.