Притворившийся иностранцем россиянин жестоко одурачил гаишника
На записи, попавшей в Сеть, отчетливо видно, как гаишник остановил грузовик для проверки документов. На требование сотрудника ДПС предъявить права и техпаспорт водитель на ломаном английском языке попытался рассказать, что является футбольным болельщиком из Исландии.
Правоохранитель впал в ступор, но затем сориентировался в ситуации. Он пригласил лжеиностранца пройти в патрульный автомобиль, чтобы дождаться переводчика.
Россиянин отказался от предложения на все том же английском, а уже понявший все гаишник с трудом сдерживался от смеха. В итоге он сфотографировал номера транспортного средства и отпустил водителя, передает Ura.ru.
На прощанье он сказал "исландскому болельщику": "До новых встреч, увидимся!" На это водитель уже на чистом русском ответил: "Давай, братишка!"
Пользователи Сети сошлись во мнении, что попытка россиянина выдать себя за гражданина Исландии получилась неудачной. "А болельщик из Исландии еще и на фуре успевает поработать что ли?" – удивился один из комментаторов. "Испанский стыд. Ужас! Произношение просто отвратительное. Сразу понятно, что он не знает английского и притворяется", – поддержал его другой обитатель Всемирной паутины.
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