В Черногорске вор вынес из дома чугунную плиту

Полицейские задержали мужчину, который обворовал пенсионера в Черногорске, сообщает телеканал "360". Злоумышленник пробрался в частный дом, хозяин которого в то время находился в больнице. Преступник вынес чугунную плиту и пылесос.

Плиту он сдал в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги купил продукты и сигареты. Пылесос сбыть не удалось – у него не было сетевого кабеля.