Жуткое ДТП с автобусом под Москвой сняли на видео

В ДТП с автобусом, которое произошло Домодедовском районе Подмосковья, травмы получили 20 человек. Все пострадавшие госпитализированы, передает РЕН ТВ.
Всего в автобусе находились два водителя и 25 пассажиров – участники удмуртского ансамбля "Танок". Артисты ехали в Ижевск, после выступления в Италии.
Последствия аварии очевидцы сняли на видео. Кадры опубликованы в Сети.
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