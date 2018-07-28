Жуткое ДТП с автобусом под Москвой сняли на видео

В ДТП с автобусом, которое произошло Домодедовском районе Подмосковья, травмы получили 20 человек. Все пострадавшие госпитализированы, передает РЕН ТВ.

Всего в автобусе находились два водителя и 25 пассажиров – участники удмуртского ансамбля "Танок". Артисты ехали в Ижевск, после выступления в Италии.

Последствия аварии очевидцы сняли на видео. Кадры опубликованы в Сети.