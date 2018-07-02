Горящий храм в Кемерово сняли на видео

В храме Архангела Михаила в Рудничном районе Кемерово произошел пожар, передает Пятый канал. Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. К тушению были привлечены 34 человека и десять единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Очевидцы сняли пожар в храме на видео.
Певица вернулась в столицу
Женщина опубликовала трогательное фото
Капитан сборной по футболу честно рассказал о сокровенном
Артистка обнародовала свежую фотографию