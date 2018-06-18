Основатель крупного московского банка умер в тюрьме

В Рязанской
области скончался основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский, сообщает РИА ФАН.
Предприниматель умер в больнице при колонии, где отбывал четырехлетний срок. По
словам адвоката, у бизнесмена было тяжелое заболевание.
Банкир два года назад был приговорен к четырем годам колонии. Его признали виновным в хищении 70 миллиардов рублей из активов своей кредитной организации.
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