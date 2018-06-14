Россия начала ЧМ с победы Расписание матчей ЧМ-2018 Умер Станислав Говорухин Дом-2 Эксклюзив

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Напавший на полицейского пьяный дебошир отделался штрафом

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В Удмуртии суд вынес решение в отношении 33-летнего жителя Глазова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, передает портал udm-info.ru. Само преступление произошло еще 18 марта. В правоохранительные органы поступил сигнал о семейной ссоре. Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который нарушал общественное спокойствие. На просьбу пройти в служебный автомобиль он ответил отказом, достал газовый баллончик и распылил в лицо полицейскому. Тот получил химический ожог глаз. Мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

14 июня 2018, 19:50

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