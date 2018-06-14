Напавший на полицейского пьяный дебошир отделался штрафом

В Удмуртии суд вынес решение в отношении 33-летнего жителя Глазова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, передает портал udm-info.ru. Само преступление произошло еще 18 марта. В правоохранительные органы поступил сигнал о семейной ссоре. Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который нарушал общественное спокойствие. На просьбу пройти в служебный автомобиль он ответил отказом, достал газовый баллончик и распылил в лицо полицейскому. Тот получил химический ожог глаз. Мужчине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.