Заставившую подростков мыть вокзал уборщицу наказали

В Архангельской области уборщица заставила пятерых подростков убирать на вокзале на станции Удима. По предварительным данным, женщина была пьяна, передает Flashnord.

Технический работник решила, что подростки намусорили. Она разозлилась и закрыла их в помещении, заявив, что не откроет до тех пор, пока они не наведут порядок.

Теперь женщине грозит срок. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетних".



