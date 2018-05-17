Житель Петербурга ограбил ларек с шаурмой из-за сломанного зуба

На Балтийском вокзале в Санкт-Петербурге мужчина напал на сотрудника местного кафе и похитил из кассы деньги. После этого он попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции. Стражам порядка петербуржец объяснил, что недавно ел в этом заведении шаурму и сломал зуб. Он устроил скандал, однако не смог ничего добиться. Тогда пострадавший решил самостоятельно выбить компенсацию за полученный во время еды ущерб, передает Flashnord. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело. В полиции отметили, что мужчина не первый раз привлекается к ответственности.