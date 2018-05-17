Суровые челябинцы избили француженку из-за геев

Трудности перевода стали роковыми для попавшей на Урал французской писательницы. Жители села в Челябинской области избили Астрид Вендландт, заподозрив в поддержке гей-движения.

Писательница собиралась провести на Урале несколько месяцев. В поселке Александровка она даже оборудовала себе юрту. Однако достичь взаимопонимания с местными жителями оказалось проблематично: мешал ломаный русский.

Языковой барьер и стал причиной неприятностей. Вендландт в России не впервые, на сей раз писательница приехала с другом Жаном Филиппом (по словам француженки, он очень похож на Бельмондо). Однако челябинские мужики, неверно истолковав одну фразу в разговоре, почему-то решили, что Астрид намерена открыть в поселке гей-бордель.

"Это ужас здесь был! Они появились подобно трем демонам, один был с кастетом. Я орала "Помогите!", но на помощь никто не пришел", – описывает инцидент Вендландт. "Мы все европейцы такие кривые, аморальные люди, источник разврата, неадекватные, они придумали такую историю, что я хотела туда геев возить. А вообще, у меня нет друзей-геев", – рассказала писательница.

Серьезно пострадал друг француженки. По словам врачей, "двойник" Бельмондо получил повреждения средней степени тяжести. Сама Астрид отделалась парой ушибов – она пыталась защитить Жана Филиппа. Расследование инцидента затягивается из-за того, что француз сразу после происшествия улетел на родину. Теперь он никак не может выбраться в Россию, чтобы дать показания и принять участие в очной ставке.

Суровые челябинцы сейчас под подпиской о невыезде. На первое слушание борцы с геями демонстративно не пришли, передает НТВ.