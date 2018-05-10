Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку

Трагический финал сцены ревности в Приморье. Житель Арсеньева убил подругу ударом кулака и пытался избавиться от тела, превратив его в фарш.

Останки женщины были обнаружены на одном из пустырей в Арсеньеве в начале мая. Следствие выяснило, что они принадлежат 30-летней жительнице города. Сыщики вышли на ее 39-летнего сожителя.

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили следы преступления и свидетельствующие против него улики. Как выяснилось, причиной, по которой мужчина начал ссору, была ревность. Перепалку приморский Отелло завершил несколькими ударами кулака в голову. Женщина скончалась.

Преступник решил избавиться от тела, расчленив его. Останки он пропускал через мясорубку, которые затем разбросал по пустырю. Подозреваемый арестован, детали преступления выясняются, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

Похожий случай произошел в феврале в Калининграде. Как писали Dni.Ru, следователи нашли убийцу 42-летней местной жительницы. Женщина пропала из дома в начале января. Под подозрение попал ее 43-летний сожитель.

На допросе мужчина рассказал, что его возлюбленная, выпив, принялась в подробностях рассказывать, как изменяла ему. В приступе ярости мужчина набросился на нее и бил до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Тело ревнивец вынес на улицу и закопал в траншее, приготовленной для заливки фундамента.