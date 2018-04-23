Под Москвой ревнивец убил полицейского

На улице Строителей в подмосковных Химках был убит сотрудник патрульно-постовой службы, передает телеканал "360". Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что полицейский был убит в драке в нерабочее время. Причиной произошедшего мог быть конфликт мужчины с ревнивым бывшим супругом его возлюбленной, передает "РЕН ТВ". Официального подтверждения этой информации пока не поступало.