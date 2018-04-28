Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Пилоты сработали блестяще, они будут представлены к наградам, заявил Дмитрий Рогозин. Летчики смогли посадить самолет в подмосковном аэропорту Жуковский, избежав жертв и разрушения воздушного судна.
Очевидцы запечатлели аварийное приземление. На опубликованных кадрах видно, как лайнер готовится к посадке.
По данным Рогозина, пилоты они сначала выработали все топливо, после чего мягко посадили самолет без переднего шасси, передает РИА ФАН.
Наследница не была избалована лаской
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья актера
Певец презентовал свой клип
Он считает, что наследник честно заработал медаль