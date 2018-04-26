Россиянин упал с моста на крышу автомобиля
Нежданный пассажир проехал на крыше легковушки несколько метров, прежде чем водителю удалось остановиться. Владелец авто не пострадал, чего не скажешь о прыгуне.
Видеозапись инцидента оказалась в распоряжении издания Life.ru. На кадрах видно, как мужчина катается по скользкой крыше пешеходного моста – и, не удержавшись, срывается на автостраду. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Пострадавший госпитализирован. О его самочувствии, а также о личности героя ролика пока не сообщается.
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