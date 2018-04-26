Россиянин упал с моста на крышу автомобиля

Водителя автомобиля, проезжавшего по федеральной трассе "Дон" в районе Геленджика, ждало серьезное испытание. На крышу машины с надземного перехода свалился молодой человек.

Нежданный пассажир проехал на крыше легковушки несколько метров, прежде чем водителю удалось остановиться. Владелец авто не пострадал, чего не скажешь о прыгуне.

Видеозапись инцидента оказалась в распоряжении издания Life.ru. На кадрах видно, как мужчина катается по скользкой крыше пешеходного моста – и, не удержавшись, срывается на автостраду. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Пострадавший госпитализирован. О его самочувствии, а также о личности героя ролика пока не сообщается.