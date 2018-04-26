В Уфе рожениц и младенцев эвакуировали из больницы из-за пожара

В ночь на 26 апреля в одном из роддомов Уфы сработала пожарная сигнализация. Из здания были экстренно эвакуированы 238 человек, в том числе 56 детей.
Спасатели установили, что горение произошло на посту дежурной медицинской сестры, передает РИА ФАН. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе больницы, а также в других родильных домах.
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