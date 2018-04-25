Кейт Миддлтон родила сына ММКФ Эксклюзив Конфликт в Сирии Дом-2

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У отца уральского депутата отбирают последнюю "буханку"

Илья Гаффнер. Кадр youtube.com
Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО "Шиловское", которое принадлежит отцу свердловского депутата Ильи Гаффнера Владимиру Гаффнеру, выставил на торги автомобиль компании УАЗ 220695-41-04 (в простонародье – "буханка"). Начальная цена лота – 145 800 рублей.
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Торги по имуществу компании начнутся 1 июля этого года, идет прием заявок. Кроме автомобиля, желающие могут приобрести два кормоуборочных комбайна РСМ-100 ДОН680М по 1,084 миллиона рублей каждый и исключительные права на товарный знак "Шиловское" за 52,6 тысячи рублей.

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В документах о проведении торгов по недвижимому имуществу "Шиловского" восемь лотов. Это здания коровников, кормоцеха, котельной, родильного отделения и санпропускника. Общая стоимость лотов – 5,73 миллиона рублей.

По словам арбитражного управляющего Александра Осинского, здания находятся в плачевном состоянии. Продать их пытаются уже в третий раз, а цена упала вдвое от первоначальной. Процедура продажи недвижимости и техники идет к завершению, сообщает Ura.ru.

Ранее ООО "Шиловское" и ООО "Агроинвест" получили кредиты от Россельхозбанка и Сбербанка, но погасить долг не смогли. Илья Гаффнер был поручителем. 13 июля арбитражный суд признал депутата банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Напомним, что в 2015 году уральский депутат отличился особым цинизмом в комментариях по поводу проблем жителей региона. Выступая перед журналистами, Гаффнер призвал свердловчан меньше есть.

"Грубо говоря, если не хватает денежных средств, нужно вспомнить, что все мы, русские люди, прошли голод, холод, и что только не прошли… Нужно задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например", – заявил политик.

Автор: Людмила Фоканова25 апреля 2018, 14:55

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