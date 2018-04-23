Подросток выжил после удара током в 27 тысяч ватт

На железнодорожных путях в районе станицы Троицкой Крымского района Краснодарского края играл 15-летний подросток. В какой-то момент он залез на вагон-цистерну, где его ударило током мощностью 27 тысяч ватт, передает Eg.Ru.

Ребенок выжил. С ожогами 60% тела мальчика доставили в реанимацию. Ему предстоит перенести несколько операций. Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.