Директор спортклуба попался на слежке за школьницами в туалете

Мать одной из учениц спортивной школы в городе Кропоткине в Краснодарском крае обнаружила установленную в туалете заведения скрытую камеру, передает Пятый канал. О своей находке она сообщила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что установил ее руководитель спортклуба. Записи он хранил в своем ноутбуке. Мужчина заявил, что камера в женском туалете была нужна из соображений безопасности. А вот для чего сохранял видео, он не объяснил. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".