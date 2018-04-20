Заказавший беспилотник мужчина получил на почте сломанный магнитофон

Житель Советского района Астраханской области с помощью сайта бесплатных объявлений купил четырехмоторный беспилотник. За квадрокоптер он внес предоплату в размере 100% от стоимости аппарата – 35 тысяч рублей. Однако на почте он получил сломанный видеомагнитофон, передает Eg.Ru. Мужчина пожаловался на недобросоветсного продавца в полицию. Правоохранители начали расследование. Удалось выяснить, что счет, на который были перечислены деньги, принадлежит жителю Краснодарского края. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.