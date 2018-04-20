Под Псковом школьнику сломали позвоночник на перемене

В одной из школ города Великие Луки Псковской области 13-летнему ученику на перемене сломали позвоночник, передает Flashnord. Сообщается, что в коридоре один школьник схватил пострадавшего за ноги и повалил на пол, а второй прыгнул на него сверху. В тот же день ребенок вместе с родителями обратился за помощью врачей. В больнице у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника. По факту произошедшего проводится проверка, подчеркнули в региональном управлении Следственного комитета.